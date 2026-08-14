Forscher:innen von Anthropic haben mehrere Agenten auf dasselbe Projekt angesetzt - allerdings mit unterschiedlichen Anweisungen. Ihre Studie zeigt die Risiken auf, die in Multi-Agenten-Umgebungen entstehen. In Tests legen KI-Modelle immer wieder erstaunliche Verhaltensweisen an den Tag. Um sich selbst am Laufen zu halten, greifen sie auch mal zu Lügen, Manipulation und Erpressung - und geben dabei nicht alle Gedanken preis, die sie sich im Hintergrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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