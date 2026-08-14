NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 1800 auf 1850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Freitag an den Quartalsbericht an und bleibt insgesamt optimistisch für die Anlagestory des Zahlungsabwicklers./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 05:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012969182
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