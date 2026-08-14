© Foto: OpenAIUnitree steht möglicherweise vor einem heiß erwarteten Börsendebüt: 8.000-fach überzeichnet, profitabel und mit enormer Kursfantasie - aber auch hohen Risiken.Mehr als 8.000-fach überzeichnet, auf privaten Plattformen mit dreistelligen Aufschlägen gehandelt und von einzelnen Spekulanten bereits als Kandidat für eine Verachtfachung gehandelt: Noch bevor Unitree überhaupt an der Börse notiert ist, hat sich um den chinesischen Roboterhersteller ein außergewöhnlicher Hype entwickelt,wie Reuters berichtet. Der Handelsstart in Shanghai wird in der kommenden Woche erwartet - und schon vor dem möglichen Debüt überschlagen sich die Spekulationen über mögliche Kursgewinne. Auf privaten …
Enthaltene Werte: KYG875721634,US01609W1027Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE