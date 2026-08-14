Die GEV Grundeigentümer-Versicherung bündelt nun in ihrem Neubaukonzept die wichtigsten Versicherungen für private Bauvorhaben. Zugleich hat der Immobilien-Spezialversicherer die enthaltenen Produkte wie Bauleistungs- und Bauherrenhaftpflichtversicherung weiterentwickelt. Die GEV Grundeigentümer-Versicherung führt ein neues Neubaukonzept ein. Damit können Bauleistungs-, Bauherrenhaftpflicht- und die beitragsfreie Rohbauversicherung gemeinsam über eine Antragsstrecke des Immobilien-Spezialversicherers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact