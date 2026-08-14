Aktienmärkte zum Wochenschluss freundlich

Der Dax zeigt sich zum Wochenschluss fester und steuert erneut auf sein Rekordhoch zu. Der Euro Stoxx 50 bewegt sich dagegen nahezu unverändert. Die US-Indizes notieren im vorbörslichen Handel auf Vortagsniveau. In Asien beendete der japanische Nikkei 225 den Handel mit leichten Abschlägen.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Makrolage steht weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Die angespannte Situation rund um die Straße von Hormus bleibt ein zentraler Unsicherheitsfaktor für die globalen Märkte. In der Nacht wurden zwei Schiffe des emiratischen Ölkonzerns Adnoc angegriffen. Vor diesem Hintergrund legten die Ölpreise leicht zu. Gleichzeitig stützt die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed die Risikobereitschaft der Investoren. Nachlassende Inflations- und Zinssorgen sorgen damit für einen Ausgleich zu den geopolitischen Risiken.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den meistbeachteten Einzelwerten fällt SFC Energy positiv auf. Die Aktie startet deutlich fester, nachdem der Brennstoffzellenspezialist seinen Ausblick für das laufende Jahr etwas angehoben hat. Die optimistischere Einschätzung wurde am Markt als Zeichen einer weiterhin robusten Geschäftsentwicklung gewertet.
Unter Druck steht dagegen Energiekontor. Die Aktie setzt ihre jüngste Schwäche fort, nachdem das Unternehmen seine Jahresziele gesenkt hat. Ausschlaggebend sind Verzögerungen bei Netzanschlüssen mehrerer Windparkprojekte in Schottland, die den Zeitplan wichtiger Vorhaben belasten.
Für Aufmerksamkeit sorgt zudem die Norma Group. Die Papiere profitieren von einem angekündigten Aktienrückkauf. Das Unternehmen will eigene Aktien zu einem Preis erwerben, der deutlich über dem jüngsten Börsenkurs liegt. Diese Maßnahme wird von Investoren als positives Signal für die Kapitalallokation und den Unternehmenswert interpretiert.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN9K17
|18,43
|24606,851881 Punkte
|14,27
|Open End
|Gold
|Bull
|UG26JX
|110,49
|3059,639861 USD
|3,41
|Open End
|X-DAX
|Bear
|UG65K4
|10,55
|27489,48923 Punkte
|24,66
|Open End
|Gold
|Bull
|UG9NEJ
|39,78
|3879,758897 USD
|9,53
|Open End
|DAX
|Bear
|UR0J7H
|11,85
|27616,473687 Punkte
|22,39
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|SAP SE
|Call
|UN3N6L
|1,05
|220,00 EUR
|6,10
|17.03.2027
|DAX
|Call
|UN8F1Q
|3,48
|26200,00 Punkte
|54,69
|28.08.2026
|thyssenkrupp AG
|Call
|UN104J
|2,70
|12,00 EUR
|3,68
|16.12.2026
|Deutsche Börse AG
|Call
|UG1NZ3
|0,67
|300,00 EUR
|12,37
|16.12.2026
|Siemens Energy AG
|Call
|UN6NBQ
|0,93
|220,00 EUR
|4,88
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|SanDisk Corp.
|Long
|UN7R98
|1,67
|1146,364886 USD
|4
|Open End
|DAX
|Long
|UN71ST
|15,83
|24550,071185 Punkte
|15
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UR1AEB
|4,40
|29086,700074 Punkte
|30
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UR19T8
|16,65
|128,601395 EUR
|5
|Open End
|DAX
|Long
|UN7CLR
|4,75
|25251,44003 Punkte
|25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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