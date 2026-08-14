

EQS-Media / 14.08.2026 / 10:29 CET/CEST

Bezahlte Testkunden sollen im September starten, die vollständige Plattform Anfang Oktober. Nach Gesprächen auf einer US-Geheimdienstkonferenz tritt Sekur nun in die entscheidende Vermarktungsphase ein. Nach Monaten des Personalaufbaus beginnt bei Sekur Private Data (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) die operative Umsetzung der neuen Behördenstrategie. Im Mittelpunkt steht SekurOne, eine Plattform für geschützte Sprache, Video, E-Mail, Kurznachrichten und Internetverbindungen. Auf der DoDIIS Worldwide Conference in Tampa führte das Government-Team nach Unternehmensangaben nun Gespräche mit möglichen Kunden, Partnern und Vertriebsgesellschaften. Die Veranstaltung der US-Defense Intelligence Agency brachte vom 9. bis 12. August Führungskräfte aus Regierung, Militär, Nachrichtendiensten, Wissenschaft und Industrie zusammen. Das Konferenzthema stellte vernetzte und widerstandsfähige Informationstechnik für Aufklärung und Führungssysteme in den Mittelpunkt. Für Sekur bot die Konferenz damit Zugang zu genau den Organisationen, für deren Kommunikationsanforderungen SekurOne entwickelt wird. Aus Einzeldiensten wird eine Plattform SekurOne soll verschlüsselte Sprache und Video, E-Mail, Kurznachrichten und VPN in einer Anwendung bündeln. Verschlüsselte Sprachverbindungen funktionieren inzwischen auf Android, iOS und im Internetbrowser. Damit hat Sekur einen Teil der im Juni veröffentlichten Entwicklungsplanung umgesetzt. Weitere Funktionen wie verschlüsselte Videoanrufe und Videokonferenzen befinden sich weiterhin noch in der Entwicklung. Das besondere Merkmal: Nutzer kommunizieren über eine Sekur-ID statt über ihre Telefonnummer. Gespräche sollen nur nach Einladung möglich sein. Für Behörden und andere Organisationen bietet Sekur zudem Installationen auf kundeneigener Infrastruktur an. Dadurch können Daten und Schlüssel innerhalb der vom Kunden kontrollierten Umgebung bleiben. Sekur positioniert diese Architektur für den Umgang mit Controlled Unclassified Information, kurz CUI. Dabei handelt es sich um sensible Informationen des US-Bundes, die nicht als geheim eingestuft sind, aber geschützt werden müssen. Das US-amerikanische Sicherheitsregelwerk des National Institute of Standards and Technology (NIST SP 800-171) beschreibt, wie solche Behördendaten in nichtstaatlichen Systemen geschützt werden sollen. Die Vorgaben werden auch bei privaten Auftragnehmern angewendet, die diese Informationen speichern, verarbeiten oder übermitteln. SekurOne orientiert sich an zentralen Anforderungen für den sicheren Umgang mit CUI. Mit kontrollierten Zugängen, verschlüsselter Kommunikation und Installationen auf kundeneigener Infrastruktur richtet sich die Plattform gezielt an Behörden und Unternehmen, die sensible Regierungsdaten verarbeiten. Behördenzugang schafft neue Vertriebschancen Der Vertrieb wird von ehemaligen Führungskräften aus Militär, Nachrichtendiensten und Außenpolitik sowie spezialisierten Partnern unterstützt. Über einen dieser Vertriebspartner kann Sekur seine Lösungen im Beschaffungssystem der US-Bundesbehörden anbieten. Das erleichtert den Zugang zu potenziellen Kunden aus Regierung, Verteidigung und Nachrichtendiensten. Der etablierte Beschaffungsweg und die Gespräche auf der DoDIIS-Konferenz schaffen die Grundlage für künftige Aufträge. Erste Verkaufsgespräche laufen bereits mit mehreren potenziellen Kunden, Partnern und Vertriebsgesellschaften. Mit den geplanten bezahlten Testkunden im September könnte Sekur nun den nächsten Schritt hin zu wiederkehrenden Umsätzen im US-Behördenmarkt machen. Premiumstrategie steigert Umsatz pro Nutzer Die Neuausrichtung auf zahlungskräftige und besonders sicherheitsbewusste Kundengruppen zeigt erste messbare Ergebnisse. Ende Juli meldete Sekur einen Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes je Nutzer um 25 % gegenüber dem Vormonat. Dahinter steht der gezielte Wechsel vom preisgetriebenen Verbrauchermarkt zu vermögenden Privatkunden, Führungskräften, Unternehmen und Behörden. Die veröffentlichten Monatspreise liegen bei 50 USD für Privacy Email und 75 USD für Operational Email. SekurOne soll 300 USD kosten. Nach Berechnung des Managements könnte Sekur die Gewinnschwelle bereits mit 200 zahlenden SekurOne-Nutzern erreichen. Bei einem Monatspreis von 300 USD entspräche das einem wiederkehrenden Umsatz von 60.000 USD im Monat oder 720.000 USD im Jahr. Für Anleger liegt hier der entscheidende Hebel. Da institutionelle Kunden Kommunikationslösungen für ganze Teams einsetzen können, könnte bereits eine überschaubare Zahl größerer Aufträge das Umsatzprofil des Unternehmens deutlich verändern. Die bezahlte Testphase wird damit zum ersten wichtigen Nachweis für die wirtschaftliche Tragfähigkeit der Premiumstrategie. Milliardenrisiken treiben die Nachfrage Der Bedarf an geschützter Kommunikation wächst. Die US-Cybersicherheitsbehörde CISA empfiehlt besonders gefährdeten Personen, Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikationsdienste zu verwenden. Zusätzlich rät sie zu einem stärkeren Schutz von Mobilfunkkonten und zu Anmeldeverfahren, die gegen Phishing-Angriffe abgesichert sind. Hintergrund sind anhaltende Angriffe auf die Kommunikationsinfrastruktur. Auch für Unternehmen entstehen hohe wirtschaftliche Schäden. Das Internet Crime Complaint Center des FBI registrierte 2025 insgesamt 24.768 Beschwerden wegen Business Email Compromise (BEC), also der Kompromittierung geschäftlicher E-Mails. Die gemeldeten Verluste stiegen auf rund 3,05 Mrd. USD. Insgesamt überschritten die beim FBI gemeldeten Schäden durch Internetkriminalität erstmals 20 Mrd. USD. Sekur positioniert sich damit in einem Markt, dessen Bedarf durch Behördenempfehlungen und dokumentierte Milliardenschäden untermauert wird. Für den Kapitalmarkt folgen nun drei klar erkennbare Meilensteine: die Aufnahme der bezahlten Testkunden, der vollständige Produktstart und die ersten institutionellen Aufträge. Gelingt die Umsetzung, könnte sich Sekur von einem Anbieter einzelner Datenschutzdienste zu einer Plattform mit wiederkehrenden Umsätzen aus besonders sicherheitskritischer Kommunikation entwickeln. Sekur Private Data gehört auf die Watchliste aller Anleger, die sich für Cybersecurity-Aktien interessieren. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu (Link: https://verumo.de/aktien/sekur-private-data-ltd) Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail. Aktiendaten und Finanzierung Sekur Private Data Ltd. WKN: A3DKJ0 ISIN: CA81607F1036 CSE: SKUR FRA: GDT0 Kurs (14.08.2026): 0,04 CAD Webseite: https://sekurprivatedata.com/ Kontaktadresse Munsch International LTD Tavgetou 19 7100 Aradippou, Zypern Email: info@verumo.de Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. 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