WIESBADEN (ots) -
(die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)
Montag, 17.08.2026
(Nr. 289) Reiseverhalten: Reisen ins In- und Ausland, Privat- und Geschäftsreisen, genutzte Verkehrsmittel und Ausgaben, Jahr 2025
(Nr. 290) Ausgaben privater Haushalte für Freizeit, Sport und Kultur (Erstveröffentlichung von Ergebnissen der Laufenden Wirtschaftsrechnungen 2025)
(Nr. N058) Junge Menschen, die nicht in Ausbildung oder Beschäftigung sind (NEETs), in Deutschland und der EU, 2022-2025
Dienstag, 18.08.2026
(Nr. 291) Baugenehmigungen, Juni und 1. Halbjahr 2026
(Nr. 292) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 2. Quartal 2026
(Nr. 293) Ernteschätzung Äpfel, Pflaumen und Renekloden, Jahr 2026
(Nr. 34) Zahl der Woche: Reisegäste aus Deutschland in europäischen Urlaubsländern, 2024
Mittwoch, 19.08.2026
(Nr. 294) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juni 2026
(Nr. 295) Anerkennungen ausländischer Berufsqualifikationen, Jahr 2025
Donnerstag, 20.08.2026
(Nr. 296) Außenhandel (Detailergebnisse), Juni und 1. Halbjahr 2026
(Nr. 297) Entlastung der Unternehmen von Berichtspflichten im EU-Binnenhandel
(Nr. N059) Gender Education Gap: Geschlechterunterschiede in der Schul- und Hochschulbildung, Abgangsjahr 2024 und Jahr 2025
(Nr. 298) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juli 2026
(Nr. 299) Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2026
Freitag, 21.08.2026
(Nr. 300) Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII, Jahr 2025
(Nr. 301) Anmeldungen von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.
Herausgeber:
DESTATIS | Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
65189 Wiesbaden
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6333286
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Montag, 17.08.2026
(Nr. 289) Reiseverhalten: Reisen ins In- und Ausland, Privat- und Geschäftsreisen, genutzte Verkehrsmittel und Ausgaben, Jahr 2025
(Nr. 290) Ausgaben privater Haushalte für Freizeit, Sport und Kultur (Erstveröffentlichung von Ergebnissen der Laufenden Wirtschaftsrechnungen 2025)
(Nr. N058) Junge Menschen, die nicht in Ausbildung oder Beschäftigung sind (NEETs), in Deutschland und der EU, 2022-2025
Dienstag, 18.08.2026
(Nr. 291) Baugenehmigungen, Juni und 1. Halbjahr 2026
(Nr. 292) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen, nach Wirtschaftszweigen), 2. Quartal 2026
(Nr. 293) Ernteschätzung Äpfel, Pflaumen und Renekloden, Jahr 2026
(Nr. 34) Zahl der Woche: Reisegäste aus Deutschland in europäischen Urlaubsländern, 2024
Mittwoch, 19.08.2026
(Nr. 294) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juni 2026
(Nr. 295) Anerkennungen ausländischer Berufsqualifikationen, Jahr 2025
Donnerstag, 20.08.2026
(Nr. 296) Außenhandel (Detailergebnisse), Juni und 1. Halbjahr 2026
(Nr. 297) Entlastung der Unternehmen von Berichtspflichten im EU-Binnenhandel
(Nr. N059) Gender Education Gap: Geschlechterunterschiede in der Schul- und Hochschulbildung, Abgangsjahr 2024 und Jahr 2025
(Nr. 298) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Juli 2026
(Nr. 299) Umsatz im Gastgewerbe, Juni und 1. Halbjahr 2026
Freitag, 21.08.2026
(Nr. 300) Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe nach dem SGB XII, Jahr 2025
(Nr. 301) Anmeldungen von Prostituierten nach dem Prostituiertenschutzgesetz, Jahr 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
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