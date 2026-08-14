Kurz vor der Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 am 20. August stutzt NFON seine Prognosen für das Gesamtjahr. Ein Schritt, der angesichts der bisherigen operativen Vorgaben nicht komplett überraschend ist und sich im Umfang einigermaßen in Grenzen hält. Er reiht sich letztlich aber in die Reihe der eher schwachen fundamentalen Daten des Anbieters von Produkten rund um die Geschäftstelefonie ein. So rechnet NFON für 2026 nun mit Erlösen zwischen 84,5 und 86,0 Mio. Euro. Bislang gingen die Münchner davon aus, den Vorjahresumsatz von knapp 89,1 Mio. Euro im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern zu können. Zur weiteren Einordnung: Zum Halbjahr kommt NFON auf Erlöse von 42,5 Mio. Euro - nach 44,2 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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