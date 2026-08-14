Fastned lieferte im ersten Halbjahr 2026 ab. Der Ladeumsatz stieg um 40 Prozent auf 75,1 Millionen Euro. Der Nettoverlust schrumpfte um 29 Prozent auf 13,0 Millionen Euro. Das Ergebnis lag deutlich über der eigenen Planung: Beim Umsatzwachstum (+40 Prozent) blieb das Unternehmen exakt auf Kurs.Der Rückenwind bleibt: Der Marktanteil der Elektroautos in der EU stieg auf 20,7 Prozent (Vorjahr: 15,6 Prozent), Deutschland (+48 %) und Frankreich (+63 %) sind die Taktgeber. Fastned baut so schnell wie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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