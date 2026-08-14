Agentische KI bringt für den Bildungssektor Probleme mit sich. Denn immer mehr Studierende setzen die Tools ein, um Onlinekurse und Prüfungen absolvieren zu lassen. Wie sich die Bildungseinrichtungen dagegen zur Wehr setzen. Künstliche Intelligenz ist vielen Lehrkräften schon seit Monaten ein Dorn im Auge. Sie beklagen, dass zahlreiche Studierende und Schüler:innen zu den KI-Tools greifen, um Hausaufgaben zu erledigen und Aufsätze schreiben zu lassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n