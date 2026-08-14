Linz (www.anleihencheck.de) - Die Erwartungen an die japanische Geldpolitik haben sich in den vergangenen Wochen spürbar verschoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Während Anleger lange von einer ersten Zinserhöhung frühestens im Dezember ausgegangen seien, stehe nun die September-Sitzung der Bank of Japan im Fokus. Ausschlaggebend dafür seien unter anderem die neuerlichen Devisenmarktinterventionen des japanischen Finanzministeriums und eine veränderte Einschätzung der geldpolitischen Aussichten. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung bereits im September sei somit deutlich erhöht. Der EUR/JPY-Kurs notiere derzeit um 183,75. (14.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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