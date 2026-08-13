Le 13 août/August 2026NovaRed Mining Inc. has announced a name change to NRED Intelligent Mining Inc.Shares will begin trading under the new name and with a new CUSIP number on August 17, 2026.The symbol will remain the same.Disclosure documents are available at www.thecse.com.Please note that all open orders will be canceled at the end of business on August 14, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders._________________________NovaRed Mining Inc. a annoncé un changement de nom pour NRED Intelligent Mining Inc.Les actions commenceront à être négociées sous ce nouveau nom et avec un nouveau numéro CUSIP à compter du le 17 août 2026.Le symbole restera le même.Les documents d'information sont disponibles sur www.thecse.com.Veuillez noter que tous les ordres ouverts seront annulés à la fin des heures d'ouverture le 14 août 2026. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.Effective Date/ Date d'entrée en vigueur: le 17 août/August 2026Symbol/ Symbole: NREDNew CUSIP/ Nouveau CUSIP: 670201 10 2New ISIN/ Nouveau ISIN: CA 670201 10 2 5Old/Vieux CUSIP & ISIN: 66989Y101/CA66989Y1016If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.