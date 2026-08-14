National Fuel Gas - NFG: Erdgas von der Quelle bis zum Kunden!

Mega-Setup!

Analysten überrascht: National Fuel Gas (NFG) liefert besser ab als erwartet? Long Trade ab 82.50 USD?

National Fuel Gas (NFG) - US6361801011

Rückblick: National Fuel GAs hat im vergangenen Halbjahr zunächst deutlich an Wert verloren und so war bei der NFG-Aktie ein Abverkauf von knapp 97.50 EUR im April bis auf rund 76 EUR im Juni zu verzeichnen, bevor im Juli eine Erholung einsetzte. Auffällige größere Kurslücken sind im dargestellten Zeitraum nicht zu erkennen, vielmehr erfolgte der Abverkauf überwiegend über eine Serie schwacher Handelstage und tieferer Hochs. Nach der Bodenbildung konnte sich die Aktie wieder über den 50er-EMA und anschließend über den 20er-EMA schieben, wobei beide gleitenden Durchschnitte inzwischen nach oben drehen und der 20er-EMA den 50er-EMA leicht überkreuzt hat.

National-Fuel-Gas-Aktie: Chart vom 13.08.2026, Kürzel: NFG Kurs: 81.51 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das aktuelle Pullback-Setup spielt sich zwischen etwa 80.50 EUR und 82.50 EUR ab, wobei die Aktie nach dem Anstieg im Juli nun die kurzfristige Konsolidierung unterhalb des Widerstands ausbildet. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über 82.50 EUR und damit auch über die fallende Diagonale, könnte dies ein technisches Kaufsignal liefern und den Weg zunächst in Richtung 90 EUR und anschließend bis an das im Chart markierte Ziel bei rund 97.50 EUR öffnen.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert NFG erneut am Bereich um 82.50 EUR und fällt anschließend unter die Unterstützung bei etwa 80.50 EUR, würde das Pullback-Setup nach unten aufgelöst und die Erholung seit Juni deutlich an Qualität verlieren. In diesem Fall wären zunächst die Zone um 78 EUR und anschließend das Juni-Tief bei rund 76 EUR mögliche Anlaufstellen, wobei ein nachhaltiger Bruch des Tiefs das übergeordnete Abwärtsrisiko wieder erhöhen würde.

Meinung

National Fuel Gas wurde 1902 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Williamsville im US-Bundesstaat New York. Das Unternehmen zählt zu den wenigen vollständig integrierten Erdgasunternehmen in den USA und deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Exploration und Förderung über Transport, Speicherung und Midstream-Infrastruktur bis hin zur Versorgung von Privat-, Gewerbe- und Industriekunden mit Erdgas. Der Schwerpunkt der Förderung liegt im Appalachen-Becken, insbesondere in den Marcellus- und Utica-Schieferformationen. Im dritten Geschäftsquartal 2025 erzielte National Fuel Gas ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1.64 USD und übertraf damit die Analystenschätzungen, obwohl der Umsatz mit 531.83 Millionen USD unter den Erwartungen lag. Gegenüber dem Vorjahresquartal legte das bereinigte Ergebnis je Aktie um 66 Prozent zu. Treiber dieser Entwicklung waren höhere realisierte Erdgaspreise, niedrigere Förderkosten sowie eine starke Produktion im Fördergeschäft. Gleichzeitig machte das Unternehmen Fortschritte beim Ausbau seiner Pipelineinfrastruktur und bestätigte seine langfristige Wachstumsstrategie. Für das Gesamtgeschäftsjahr erwartet National Fuel Gas weiterhin ein solides Gewinnniveau und stellte für das folgende Geschäftsjahr einen weiteren Ergebnisanstieg in Aussicht. Unterstützung könnte das bullische Setup in Gestalt steigender Preise an den Energiemärkten erhalten. Auch wenn hier grundsätzlich alles auf höhere Notierungen hindeutet, sind kurzfristige Abverkäufe jederzeit denkbar.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 7.75 Milliarden USD

Meine Meinung zu National Fuel Gas ist bullisch.

Quellennachweis: https://goldesel.de/aktien/news/national-fuel-gas-ubertrifft-quartals-eps-trotz-schwacherem-umsatz-das-bedeutet-der-q3-vergleich-fur-anleger

Veröffentlichungsdatum: 14.08.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.