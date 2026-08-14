Die großen Technologiekonzerne Alphabet und Amazon treiben den Ausbau ihrer Infrastruktur für künstliche Intelligenz mit enormen Investitionen voran. Zusammen könnten die beiden Unternehmen im laufenden Jahr rund 420 Milliarden US-Dollar für Sachanlagen und Infrastruktur ausgeben. Besonders profitieren dürften davon Anbieter der notwendigen Halbleitertechnologie - allen voran Nvidia und Micron. Nvidia-Aktie Die enorme Nachfrage nach Rechenleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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