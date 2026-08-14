Die britische Investmentbank hat die Aktie des Kochboxen-Anbieters heute von "Equal Weight" auf "Underweight" herabgestuft und das Kursziel von 4,40 € gleich auf 3,10 € nach unten korrigiert. Das ist ein harter Schlag für alle, die noch auf eine Trendwende hoffen. Analyst Andrew Ross zweifelt am Geschäftsmodell Analyst Andrew Ross ließ sich vom jüngsten Quartalsbericht schlicht nicht überzeugen. Die Erklärungen des Managements für die anhaltende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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