Künftig soll auch die Luftfahrt elektrifiziert werden, doch Batterie- und Motortechnik sind kein einfaches Feld. In den USA kam es nun zu einem wichtigen Jungfernflug. Das Luftfahrtunternehmen Heart Aerospace mit Sitz in Los Angeles hat seinen wichtigen Meilenstein erreicht: Der vollelektrische Demonstrator Heart X1 hat erfolgreich seinen Erstflug absolviert. Nach Angaben des Unternehmens ist es das größte vollelektrische Flugzeug, das je geflogen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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