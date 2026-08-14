© Foto: SOPA Images - Sipa USATalanx hat im ersten Halbjahr 2026 kräftig zugelegt und schraubt nun am eigenen Gewinnziel. Die DZ Bank sieht weiteres Potenzial und bestätigt ihre Kaufempfehlung mit Kursziel 120 Euro.Der Versicherungskonzern Talanx hat die erste Jahreshälfte 2026 deutlich besser abgeschlossen als noch vor einigen Monaten erwartet und reagiert nun mit einer angehobenen Prognose. Das operative Ergebnis (EBIT) kletterte auf 3,18 Milliarden Euro und lag damit elf Prozent über dem Vorjahreswert sowie oberhalb der von Analysten im Konsens erwarteten 3,09 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieb ein Konzernüberschuss von 1,50 Milliarden Euro übrig, ein Plus von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und …
Enthaltene Werte: DE000TLX1005Den vollständigen Artikel lesen
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