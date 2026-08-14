Mainz (ots) -
Thema in "Report Mainz"
Dienstag, 18. August 2026, 21:45 Uhr im Ersten / Moderation: Nadia Kailouli
"Report Mainz" bringt am Dienstag, 18. August 2026, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgenden Beitrag:
- Flüchtlinge in Gefahr - Europas umstrittene Kooperation mit Ost-Libyen
Informationen auch auf: www.reportmainz.de
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.
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Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6333371
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- Flüchtlinge in Gefahr - Europas umstrittene Kooperation mit Ost-Libyen
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