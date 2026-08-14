Hamburg (ots) -Die dpa-Akademie stellt das Thema Künstliche Intelligenz im Programm des zweiten Halbjahres in den Mittelpunkt. Die praxisnahe Vermittlung von Fachwissen und Expertise für den Berufsalltag von Medienschaffenden, Redaktionen und Kommunikationsprofis steht im Vordergrund der unterschiedlichen Formate.Online-Workshops, Inhouse-Trainings und auch Webinare bieten den Rahmen für das journalistische und redaktionelle Knowhow aus der dpa-Gruppe. Dieses wird ergänzt durch das Fachwissen externer Kommunikations- und Strategieprofis. Beide Seiten bieten unter dem Motto Lernen von denen, die es machen ein professionelles Umfeld in der dpa-Akademie.Unter anderem diese Themen mit KI-Bezug stehen für die kommenden Monate im Programm der dpa-Akademie:KI konkret: Von guten Prompts zu verlässlichen KI-Workflows mit ChatGPT & Claude / Dreiteiliger Online-Workshop, 9., 16. und 23. September 2026, jeweils mittwochs von 9:30 - 12:30 UhrKünstliche Intelligenz im Einsatz für Workflows, Agenten und Qualitätssicherung in der Kommunikationsarbeit: KI-Profi Cordula Lochmann erklärt, wie man KI einsetzt, um Aufgaben zu planen, Zwischenschritte zu steuern, Tools und Dateien einzubinden, Ergebnisse zu prüfen und verlässliche Workflows für Kommunikation und Marketing zu bauen.Professionelle Pressemitteilungen mit Hilfe von KI - so geht's! / Webinar, 17. September 2026, 10:30 - 12:30 UhrPressemitteilungen müssen präzise, verständlich und anschlussfähig für Redaktionen sein - und gleichzeitig die Corporate Language des Absenders widerspiegeln. Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, erläutert, wie sich KI-Tools wie CustomGPTs oder Claude Projects gezielt einsetzen lassen, um schneller zu strukturierten, qualitativ hochwertigen Pressetexten zu gelangen.KI & SEO: Wie künstliche Intelligenz SEO verändert (https://www.eventbrite.de/e/ki-seo-wie-kunstliche-intelligenz-seo-verandert-registrierung-1983777441730) / Webinar, 18. September 2026, 11:00 - 12:30 UhrAllgegenwärtige KI-Tools verändern heute das Nutzerverhalten und ersetzen häufig klassische Suchmaschinen. Um mit den eigenen Inhalten trotzdem sichtbar zu sein, reichen die klassischen SEO-Prinzipien allein nicht mehr aus. In diesem Webinar vermittelt Thilo Hopert von dpa-Custom Content, welche Strategien heute entscheidend sind, um Inhalte sichtbar zu machen. Inklusive praxisnaher Tipps für die Optimierung der eigenen Online-Präsenz.Ideenmaschine³: Kreativ in Zeiten von KI / Dreiteiliger Online-Workshop, 7., 14. und 21. Oktober 2026, jeweils mittwochs von 9:30 - 12:30 UhrWelche Form von Kreativität brauchen wir heute noch, wenn KI schneller, vielfältiger und effizienter Ideen produziert? Welche Kreativ-Kompetenzen und Techniken sind in Zukunft wirklich entscheidend? Und was bedeutet das für die Zusammenarbeit von Agenturen und Kommunikationsteams? Kreativitäts- und Storytelling-Profi Petra Sammer zeigt auf, wie sich Rolle und Aufgabe der Kreativen verändert. Und warum gerade jetzt eine neue, bewusste Form kreativer Kompetenz zum entscheidenden Erfolgsfaktor wird.So erstellen Sie mit KI-Tools wirkungsvolle Bilder, Visuals und Videos (https://www.dpa-shop.com/de/produkt/so-erstellen-sie-mit-ki-tools-wirkungsvolle-bilder-visuals-und-videos) / Halbtägiger Online-Workshop, 22. Oktober 2026, 13:30 - 17:30 UhrKI-generierte Bilder und Videos lassen sich gezielt und professionell auch für journalistische Zwecke einsetzen. Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, erklärt in diesem halbtägigen Online-Workshop, wie die relevantesten KI-Modelle zur Generierung von Bildern und Videos am besten funktionieren. Und wie sie sich im eigenen Arbeitsalltag effizient einsetzen lassen.Videomaterial mit KI auswerten und effizient weiterverarbeiten / Webinar, 12. November 2026, 10:30 - 12:30 UhrVideomaterial ist heute eine zentrale Informationsquelle - ob Pressekonferenz, Interview, Social-Media-Clip oder Rohmaterial aus aktuellen Lagen. Doch Sichtung, Transkription und Auswertung kosten Zeit. Ann-Marie Utz, KI-Trainerin und Innovation Editor bei dpa, vermittelt in diesem Webinar, wie man mit KI-Tools wie Gemini, ChatGPT und weiteren Analysewerkzeugen Videos effizient strukturieren, Kernaussagen extrahieren und verwertbare Ergebnisse erzeugen kann.Souverän mit Bildrechten umgehen - für Social Media, Medienarbeit und KI-Nutzung / Inhouse-Training, Termin und Dauer nach AbspracheVisueller Content ist ein zentraler Baustein in der PR und erzeugt deutlich mehr Aufmerksamkeit für Ihre Botschaften. Doch was ist aus juristischer Sicht bei der Verwendung von Bildern zu beachten? Bildexperte Alexander Karst erklärt aktuelle Themen wie die Kennzeichnungspflicht aus dem AI Act, aber auch Klassiker der Bildrechte wie Nutzungsrechte, Persönlichkeitsrecht, Datenschutz, Medien- und Markenrechte.KI im Journalismus: Generative KI fundiert verstehen und strukturiert einsetzen / Inhouse-Training, Termin nach AbspracheRedaktionen, die KI verantwortungsvoll und gewinnbringend einsetzen möchten, benötigen ein solides Verständnis ihrer Funktionsweise, Möglichkeiten und Grenzen. Stefan Voß, KI-Experte und Verification Officer bei dpa, erläutert in diesem zweitägigen Inhouse-Workshop das notwendige Know-how, um generative KI für das journalistische Geschäft strategisch zu bewerten, gezielt einzuführen und professionell zu steuern.KI entlang der Wertschöpfungskette der Kommunikation / Inhouse-Training, Termin und Dauer nach AbspracheKünstliche Intelligenz verändert nicht nur einzelne Arbeitsschritte, sondern den gesamten Kommunikationsprozess. Die Kommunikations- und KI-Praktiker Ulrike Hanky-Mehner und Thore Dücker analysieren mit den Teilnehmenden die bestehende Wertschöpfungskette: Von der ersten Recherche über Strategie, Planung und Umsetzung bis hin zur Auswertung und Optimierung. Ziel ist es, KI nicht punktuell, sondern systematisch dort einzusetzen, wo sie echten Mehrwert schafft: effizienter, strukturierter und kreativer.Die erfahrenen Referentinnen und Referenten der dpa-Akademie vermitteln die Inhalte mit dem Ziel, das Gelernte schnell und unmittelbar im eigenen Arbeitsalltag umzusetzen. Im Programm der Akademie stehen außerdem Themen wie Medientraining, Kampagnen-Management, interne Kommunikation, Krisenprävention und Strategie-Entwicklung. Alle Infos zu Themen, Terminen und Formaten finden sich auf www.dpa.com/akademie (https://www.dpa.com/de/akademie?mtm_campaign=PM_referral_Aug_Akademie_LP&mtm_source=PM&mtm_medium=referral).Anmeldungen sind ab sofort möglich. Ansprechpartner für Fragen, weitere Informationen oder konkrete Angebote für Inhouse-Trainings ist Marcus Heumann, Leiter der dpa-Akademie.Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter dpa-Akademie+4940411332845akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/40000127