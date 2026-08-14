Noch befindet sich die Softing-Aktie im sprichwörtlichen Tal der Tränen. Und auch die Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2026 löst noch keine Euphorie aus. Dennoch gibt es im aktuellen Halbjahresbericht auch positive Punkte, die für ein mögliches Comeback der Aktie sprechen. So hat sich der Auftragseingang weiter auf 36,3 Mio. Euro erhöht - und diese positive Tendenz hat sich auch im Juli fortgesetzt, wie Softing-CEO Wolfgang Trier im Interview mit boersengefluester.de verrät. Eine starke Entwicklung zeigt auch die US-Tochter Softing Inc., die im laufenden Jahr voraussichtlich um rund 20 Prozent wachsen wird. Und auch die Aktivitäten des Schweizer Investors Rudolf Noser, der seinen Anteil an Softing durch die Zeichnung der jüngsten Kapitalerhöhung auf über 27 Prozent ausgebaut hat, geben Übernahmespekulationen neue Nahrung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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