Ab 2027 will der Staat monatlich 10 Euro für die Altersvorsorge von Kindern zahlen. Was Eltern zum Depot, zur Geldanlage und zu eigenen Einzahlungen wissen sollten. Die Rentenreformpläne von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil beinhalten auch einen Plan, um bereits die Kleinsten an eine kapitalgedeckte, private Altersvorsorge heranzuführen. Nach der bereits beschlossenen Reform zur privaten Altersvorsorge hat das Bundeskabinett am Mittwoch den Plänen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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