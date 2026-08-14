OpenAI will zwei typische KI-Frustpunkte entschärfen: lange Wartezeiten und fehlenden Kontext. Ultrafast beschleunigt GPT-5.6 Sol, Computer History soll ChatGPT das Wiederanknüpfen erleichtern. Frontier Intelligence in Echtzeit: GPT-5.6 Sol lässt sich über OpenAIs neue Ultrafast-Stufe künftig deutlich schneller nutzen. Laut OpenAI erreicht das Modell damit bis zu 750 Output-Tokens pro Sekunde und arbeitet bis zu 14-mal schneller als mit Standard-Processing. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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