Microsoft drängt Windows-User:innen dazu, ein neues Windows-Update nicht allzu lang aufzuschieben. Denn damit werden zahlreiche Sicherheitslücken geschlossen. Welche Gefahren ohne die Aktualisierung drohen. Erst im Mai 2026 hatte Microsoft Windows-User:innen mehr Freiheiten gegeben. Dadurch ist es möglich, Windows-Updates ganz einfach um mehrere Wochen zu verschieben und das beliebig oft zu wiederholen. Seither ist das Unternehmen aber immer wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n