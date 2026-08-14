Die Aktie des US-amerikanischen Pharma-Konzerns Merck & Co gehört eher zu den defensiven Investments. Umso beeindruckender ist die Performance der vergangenen Handelsmonate, die der Dow-Jones-Titel aufs Parkett gezaubert hat. Vor allem die gute M&A-Strategie des Unternehmens wird vom Markt weiterhin mit steigenden Kursen quittiert.Denn Merck & Co ist perspektivisch auf jede Menge neue Wachstumstreiber angewiesen. Das umsatzstärkste Medikament des Konzerns, das Krebsmittel Keytruda, verliert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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