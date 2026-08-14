© Foto: Vahid Salemi - APWashington will nächste Woche neue Maßnahmen vorstellen und die Seeblockade notfalls unbegrenzt fortsetzen. Entscheidend ist, wie hart der angekündigte "Doppelschlag" wirklich ausfällt.Der Ölpreis zieht wieder an, nachdem Washington den Druck auf den Iran deutlich verschärft hat. Brent stieg am Freitag um bis zu 1 Prozent auf knapp 88 US-Dollar je Barrel, WTI um 1,3 Prozent auf mehr als 82 US-Dollar. Auslöser sind neue Drohungen der USA: Finanzminister Scott Bessent kündigte für kommende Woche Maßnahmen zur "wirtschaftlichen Isolation" des Iran an, "wie sie in der Geschichte der wirtschaftlichen Isolierung eines Landes noch nie gesehen wurden". Bessent sprach von einem "Doppelschlag". Neben …
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