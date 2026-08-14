Erst der Absturz, dann die Wende: Diese Aktie arbeitet sich zurück und könnte schon bald den nächsten Befreiungsschlag liefern. Dahinter steckt weit mehr als eine technische Gegenbewegung: Eine massive Kapitalbasis trifft auf neue Investitionsfelder, steigende Erträge und einen Zukunftsmarkt mit enormem Finanzierungsbedarf.Das Geschäftsmodell liefert bereits kräftig: Das verwaltete Vermögen wächst, frisches Kapital fließt zu und ein großer Teil der Zusagen ist noch gar nicht gebührenwirksam. Genau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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