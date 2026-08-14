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Wir führen momentan 33 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 62%. In dieser Woche haben wir ein Kauflimit für ein neues Investment platziert, zwei Chancen für Nachzügler benannt und drei Analysen veröffentlicht. Betroffen sind unter anderem ein schwedische Spezialist für Kühlung von Rechenzentren, Berkshire Hathaway, Nebius und TKH Group. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.In der Woche haben sich die Inflationsdaten etwas beruhigt, ohne dass sich die US-Renditen spürbar reduziert haben. Die Berichtssaison fiel in den USA sensationell gut aus und nähert sich jetzt ihrem Ende. Allerdings wurden auch mehrere Unternehmen, trotz guter Zahlen und Aussichten abgestraft, wie etwa in Marktbericht gesternerläutert. Das wird in den Indizes nicht differenziert abbildet. Auch deshalb sind S&P500, DOW JONES und DAX weiterhin nah an ihren Allzeithochs, während der NASDAQ100 nach seiner 10% Korrektur noch nicht so weit ist. Den Vergleich machen wir heute mit einem Bild, weil der Chartvergleich im System den Zeitraum nicht anbietet.Wir sind mit der Analyse der Ergebnisse von Berkshire Hathaway in die Woche gestartet. Der Investmentriese befindet sich seit 18 Monaten in einer Seitwärtsbewegung. Nach dem Abgang seiner Galionsfigur Warren Buffet hat Greg Abel das Ruder übernommen und damit begonnen, den riesigen Barbestand zu investieren. Wir haben uns die Q2-Zahlen angeschaut und unsere Prognose zur weiteren Entwicklung in diesem Artikel abgegeben.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!