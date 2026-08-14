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Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro empfehlen die Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots von Persistent



14.08.2026 / 12:08 CET/CEST

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Gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat veröffentlicht

Angebotspreis von 81,00 EUR in bar je Aktie wird als angemessen und fair erachtet

Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die strategische Partnerschaft und empfehlen den Aktionären die Annahme des Angebots München, 14. August 2026 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Nagarro SE ("Nagarro" oder "die Gesellschaft") haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zu dem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot (Barangebot) der Galaxy Germany Holding SE (die "Bieterin") veröffentlicht. Die Bieterin ist eine unmittelbar von der in Indien ansässigen börsennotierten Gesellschaft Persistent Systems Limited ("Persistent") kontrollierte Gesellschaft. Nach unabhängiger und sorgfältiger Prüfung und Bewertung der von der Bieterin veröffentlichten Angebotsunterlage empfehlen der Vorstand und der Aufsichtsrat sämtlichen Nagarro-Aktionären, das öffentliche Übernahmeangebot anzunehmen. Beide begrüßen die wirtschaftlichen und strategischen Absichten der Bieterin, wie sie in der Angebotsunterlage dargelegt sind, in der die Bieterin ihre Absicht bekräftigt hat, die derzeitige Geschäftsstrategie von Nagarro zu unterstützen und weiter zu entwickeln, mit dem bestehenden Vorstand für den Erfolg der kombinierten Gruppe zusammenzuarbeiten und die bestehende Belegschaft der Nagarro-Gruppe zu unterstützen und zudem ihren höchsten Respekt für die bisherigen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Nagarro-Gruppe hervorgehoben hat. Die beabsichtigten Maßnahmen und Ziele sind bereits weitgehend in der am 26. Juni 2026 abgeschlossenen Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, in der der gemeinsame Rahmen für die künftige Zusammenarbeit näher geregelt wird. Nach Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat der Nagarro SE ist der Angebotspreis von 81,00 EUR je Nagarro-Aktie angemessen und fair. Der Angebotspreis bietet den Aktionären die Möglichkeit, sich sofort und im Voraus einen wesentlichen Anteil an der angestrebten langfristigen Wertsteigerung zu sichern, ohne die Vollzugsrisiken und die damit verbundenen vorübergehenden Auswirkungen tragen zu müssen. Der Angebotspreis von 81,00 EUR je Aktie entspricht einer Prämie von rund 140 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Nagarro-Aktie von 33,74 EUR am 25. Juni 2026 (dem letzten Handelstag vor der Bekanntgabe der Entscheidung zur Abgabe des Angebots am 26. Juni 2026) sowie einer Prämie von rund 93 Prozent auf den volumengewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs und von rund 112 Prozent auf den volumengewichteten Einmonatsdurchschnittskurs jeweils bis zum 25. Juni 2026 (einschließlich). Zudem übersteigt der Angebotspreis den Median der Kurszielerwartungen von Aktienanalysten von 72,00 EUR um rund 12,5 Prozent und beinhaltet eine Prämie von 9,00 EUR. "Der Vorstand unterstützt weiterhin ausdrücklich die angestrebte strategische Partnerschaft mit Persistent, um unser Geschäft zu beschleunigen, eine Wachstumsdynamik zu schaffen und die Transformation von Nagarro voranzutreiben. Das vorgelegte Angebot ist im besten Interesse unserer Stakeholder und der Angebotspreis von 81,00 EUR je Aktie stellt eine attraktive Prämie für unsere Aktionäre dar, denen wir die Annahme empfehlen", sagt Manas Human, Mitgründer und CEO der Nagarro SE. "Nach sorgfältiger Prüfung der wirtschaftlichen und strategischen Vorteile bewerten wir dieses Angebot als eine große Chance für Nagarro und seine Aktionäre. Finanziell angemessen spiegelt das Angebot den Wert und das Potenzial des Unternehmens wider", ergänzt Christian Bacherl, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Nagarro SE.

Die Annahmefrist hat mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 6. August 2026 begonnen und endet am 17. September 2026, um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) bzw. 18:00 Uhr (Ortszeit New York). Aktionäre können das Angebot über ihre jeweilige Depotbank annehmen. Ihnen wird empfohlen, sich mit ihrer Depotbank in Verbindung zu setzen, um ihre Aktien anzudienen. Die Angebotsunterlage sowie weitere Informationen sind unter https://www.galaxy-offer.com/de/erwerbsangebot abrufbar. Das Angebot steht unter verschiedenen Vollzugsbedingungen. Dazu zählen eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer (1) Aktie der relevanten Nagarro-Aktien, fusionskontrollrechtliche und außenwirtschaftsrechtliche Freigaben in mehreren Jurisdiktionen sowie eine Freigabe nach dem indischen FEMA-Recht durch die Reserve Bank of India. Der Vollzug des Angebots wird im Q4 des Kalenderjahres 2026 oder im Q1 des Kalenderjahres 2027 erwartet. Das Angebot ist Teil einer Take-Private-Strategie, und die Bieterin beabsichtigt, nach der Abwicklung des Angebots ein Delisting der Nagarro-Aktien vom regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) so schnell wie rechtlich und praktisch möglich nach Vollzug des Angebots anzustreben. Der Vorstand von Nagarro hat in der Zusammenschlussvereinbarung erklärt, vorbehaltlich seiner Sorgfalts- und Treuepflichten, ein Delisting auf Verlangen der Bieterin hin zu unterstützen. Die Bieterin hat sich gegenüber Nagarro verpflichtet, für einen Zeitraum von mindestens zwei (2) Jahren nach dem Vollzug des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Die Bieterin und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen haben bereits rund 20 Prozent der Aktien an Nagarro durch eine verbindliche Vereinbarung mit der Lantano Beteiligungen GmbH, dem Investmentvehikel des größten Aktionärs von Nagarro, gesichert. Exemplare der gemeinsamen begründeten Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der Nagarro SE sind kostenfrei bei der Nagarro SE, Investor Relations, Baierbrunner Straße 15, 81379 München, Deutschland (E-Mail: ir@nagarro.com , unter Angabe einer vollständigen Postadresse) erhältlich. Die gemeinsame begründete Stellungnahme sowie etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche Stellungnahmen zu möglichen Änderungen des Übernahmeangebots werden zudem im Internet unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/voluntary-public-takeover-offer-by-persistent veröffentlicht. Die gemeinsame begründete Stellungnahme wird in deutscher Sprache und als unverbindliche englische Übersetzung veröffentlicht; maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Fassung. Für die Beurteilung des Übernahmeangebots ist allein die gemeinsame begründete Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats maßgeblich. Die Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterung oder Ergänzung zu den Inhalten der gemeinsamen begründeten Stellungnahme dar. J.P. Morgan fungiert als alleiniger gemeinsamer Finanzberater von Vorstand und Aufsichtsrat von Nagarro, Freshfields als alleiniger gemeinsamer Rechtsberater. *** Über Nagarro Nagarro ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI-native Entwicklung und Transformation und hilft Unternehmen, menschliches Wissen, technologische Fähigkeiten und intelligente Prozesse sicher, verantwortungsvoll und skalierbar zusammenzuführen. Nagarro zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter aus und orientiert sich an seinen CARING-Werten. Das Unternehmen beschäftigt rund 18.700 Mitarbeitende in 39 Ländern. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com . FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Haftungshinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Veröffentlichung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" ("forward-looking statements") im Hinblick auf die Finanz- und Ertragslage, Liquidität, Geschäftsaussichten, Wachstum und Strategien der Nagarro SE. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf Ziele, Vorgaben, Strategien, Prognosen und Wachstumsaussichten, einschließlich der Angaben für das zum 31. Dezember 2026 endende Geschäftsjahr, mittelfristige Ziele, das Working Capital, die Kapitalstruktur und Dividendenpolitik der Nagarro SE, zukünftige Pläne, Ereignisse oder Leistungen, Wirtschaftsaussichten und Branchentrends. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder anderer Wertpapiere der Nagarro SE dar. Das öffentliche Übernahmegebot selbst sowie dessen Regelungen und Bestimmungen sowie weitere das öffentliche Übernahmegebot betreffende Angaben sind in der Angebotsunterlage der Galaxy Germany Holding SE veröffentlicht. Investoren und Aktionären von Nagarro wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmegebot stehenden Unterlagen, insbesondere auch die gemeinsame begründete Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Ferner wird den Nagarro-Aktionären empfohlen, gegebenenfalls unabhängigen Rat einzuholen, um zu einer informierten Entscheidung zum Inhalt der Angebotsunterlage und des Übernahmeangebots zu kommen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen, die typischerweise Wörter wie "streben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortsetzen", "werden", "können", "sollten", "würden", "könnten" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung enthalten. Naturgemäß beruhen zukunftsgerichtete Aussagen auf aktuellen Erwartungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen und beinhalten Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht, und von denen viele außerhalb der Kontrolle von Nagarro und/oder der mit ihnen verbundenen Unternehmen liegen. Nagarro weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für das Eintreten solcher zukünftigen Ereignisse oder zukünftigen Leistungen sind. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum dieser Veröffentlichung. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, übernimmt Nagarro keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Es wird darauf hingewiesen, dass die bisherigen Ergebnisse kein Indikator für künftige Ergebnisse sind. Zwischenergebnisse sind nicht zwangsläufig ein Indikator für die Gesamtjahresergebnisse. Verweise auf Nagarro beziehen sich auf die Nagarro SE und Verweise auf die Nagarro Gruppe beziehen sich auf die Nagarro SE und ihre Tochtergesellschaften, sofern nicht anders angegeben.



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