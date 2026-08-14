Chemnitz (ots) -Staffbase launcht ROI Calculator für interne Kommunikation und stärkt mit neuen Tools für Führungskräfte die Reichweite bis zur FrontlineDas Vertrauen von Mitarbeitenden in ihre Arbeitgeber sinkt - ausgerechnet in einer Zeit, in der Fachkräftemangel und demografischer Wandel Bindung zur strategischen Priorität machen. Staffbase zeigt erstmals in konkreten Zahlen, was gute interne Kommunikation wert ist und hat neu den ROI Calculator gelauncht, um diesen Wert zu messen. Laut dem Edelman Trust Barometer 2025 sank das globale Arbeitgebervertrauen das erste Mal seit Jahren signifikant - um drei Punkte auf 76 Prozent. Laut dem Haufe Vertrauens-Index ist transparente Kommunikation der meistgenannte Treiber für Vertrauen und zugleich der Faktor, der im Arbeitsalltag am häufigsten als unzureichend erlebt wird.Für Unternehmen mit hohem Anteil an Non-Desk-Workern - in Produktion, Logistik, Pflege oder Handel - ist diese Entwicklung besonders kritisch. Allein in Deutschland gehen bis 2035 rund sieben Millionen Babyboomer in Rente. Wer Mitarbeitende nicht zuverlässig erreicht, informiert und einbindet, riskiert nicht nur Produktivitätsverluste, sondern freiwillige Abgänge, die zu den teuersten versteckten Posten im Betrieb zählen. Interne Kommunikation ist kein Nice-to-have, sondern wird schnell zum echten Risiko, wenn sie nicht läuft.ROI Calculator: Interne Kommunikation wird messbarWie sich interne Kommunikation auszahlt, macht der ROI Calculator von Staffbase erstmals in Zahlen sichtbar. Auf Basis von Branche, Mitarbeiterzahl und Frontline-Anteil berechnet das Tool das individuelle Einsparpotenzial entlang drei Dimensionen: Tool-Konsolidierung, operative Performance durch die Digitalisierung manueller Prozesse sowie die Senkung der Mitarbeiterfluktuation.- Infrastruktur-Konsolidierung: Einsparungen durch die Zusammenführung von Intranet-, App- und Newsletter-Tools - reale Lizenz- und IT-Budgets, die wegfallen.- Operative Performance: Kosten, die entstehen, wenn Frontline-Mitarbeitende Schichtplanung, Schulungen, Urlaubsanträge oder Compliance-Nachweise noch analog oder über Medienbrüche abwickeln. Die Digitalisierung dieser Prozesse birgt großes Einsparpotential.- Senkung der Mitarbeiterfluktuation: Bereits eine Reduktion der freiwilligen Abgangsquote um 0,5 bis 1 Prozentpunkt kann für ein mittelgroßes Unternehmen Millionenbeträge bedeuten. Der Calculator macht diesen Zusammenhang erstmals sichtbar und nachvollziehbar.Führungskommunikation neu gedacht: Staffbase for LeadersNeben dem ROI Calculator, der Führungskräften die Zahlen liefert, um intern den Impact von Kommunikation zu belegen, hat Staffbase außerdem ein umfangreiches Werkzeugset aufgesetzt, das Führungskommunikation direkt in die Teams trägt - bis in die Frontline: Town Halls lassen sich direkt über die Plattform planen, durchführen und nachbereiten - mit integrierten Interaktionsmöglichkeiten, die auch Mitarbeitende ohne festen Schreibtischarbeitsplatz einbinden. KI-generierte Audio-Updates transportieren Führungsbotschaften auch dann, wenn der Bildschirm keine Option ist. Über neue Schnittstellen lassen sich externe Systeme wie SharePoint direkt einbinden und machen Staffbase zur zentralen Informationsinfrastruktur für das gesamte Unternehmen. "Die Unternehmen, die in den nächsten Jahren noch wettbewerbsfähig sind, werden nicht nur die besten Produkte haben, sondern die stärkste interne Bindung", so Böhringer.Über StaffbaseStaffbase ist die weltweit führende Plattform für Employee Experience. Unternehmen nutzen Staffbase, um ihre Mitarbeitenden zuverlässig zu erreichen, zu informieren und in Veränderungsprozesse einzubinden - vom Headquarter bis zur Frontline. Mit "Employee AI" wird das klassische Intranet zur dialogfähigen Antwortinfrastruktur: Mitarbeitende erhalten kontextbezogene, unternehmensspezifische Informationen direkt im Arbeitsalltag, integriert über App, Intranet, E-Mail und weitere Kanäle.Weltweit setzen mehr als 1.500 Unternehmen - darunter Adidas, BayWa, DHL Group, MAN Truck & Bus und Hagebau - auf Staffbase. In den Jahren 2023, 2024 und 2025 wurde das Unternehmen im Gartner Magic Quadrant für Intranet Packaged Solutions als Marktführer ausgezeichnet. Staffbase hat seinen Hauptsitz in Chemnitz und Standorte in New York City, London, Berlin, Tokio und Sydney.Weitere Informationen unter www.staffbase.comPressekontakt:Pressekontakt StaffbaseJenny KöhlerDirector, Marketing DACH at Staffbasejenny@staffbase.comPressekontakt AgenturCarina GoldschmidUnit Director München | PIABO Communicationscarina.goldschmid@piabo.netOriginal-Content von: Staffbase, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142862/6333428