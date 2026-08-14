Der SFC Energy-Aktie gelang in den letzten Tagen wieder der Sprung über die 20 €-Marke. Können die vorgelegten Halbjahreszahlen dem Brennstoffzellenherstellers weiteren Schwung geben und ist die Wasserstoffaktie einen Kauf wert? Ein Rekordhalbjahr Die Zahlen von SFC Energy für die ersten sechs Monate des Jahres fielen durch die Bank stark aus. Der Spezialist für Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen verzeichnete ein Rekordhalbjahr mit einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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