Bei Salesforce kommt wieder Bewegung rein. Die Aktie legte am Donnerstag um mehr als +4% zu und gehörte damit zu den stärkeren Softwarewerten. Der Auslöser war weniger eine neue Unternehmensmeldung, sondern eine frische Einschätzung von JPMorgan. Die Bank hält die Sorgen rund um KI für überzogen und sieht bei Salesforce wieder deutlich mehr Luft nach oben. JPMorgan sieht die KI-Sorgen zu negativ eingepreist JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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