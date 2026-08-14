Die Aktie von Amcor bleibt trotz der jüngsten Erholung attraktiv bewertet und bietet weiterhin eine starke Dividendenrendite. Mit der Integration von Berry Global und den erwarteten Synergien verfügt der Verpackungskonzern zudem über einen wichtigen Wachstumstreiber für die kommenden Jahre. Quartalszahlen bestätigen operative Stärke Amcor hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 erneut überzeugt und die Markterwartungen beim bereinigten Gewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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