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DZ Bank
14.08.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Märkte am Montag - DAX-Hotstocks im Fokus

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - Märkte am Montag - DAX-Hotstocks im Fokus

Die Aktienmärkte präsentieren sich weiterhin erstaunlich robust: Der DAX notiert nahe seiner Rekordstände, die Berichtssaison liefert überwiegend positive Impulse und die K.I.-Fantasie sorgt erneut für Rückenwind an den Börsen. Gleichzeitig deutet die geringe Volatilität auf eine bemerkenswerte Gelassenheit der Anleger hin.

Doch wie belastbar ist diese Stabilität? Welche Signale liefern Sentiment und Markttechnik? Und bieten die aktuellen Börsenfavoriten weiterhin Chancen oder wächst das Rückschlagpotenzial?

Im Trading-Webinar am Montag, 17.08. um 19:00 Uhr analysieren Nicolas Saurenz und Daniel Saurenz von Saurenz Finance die aktuelle Marktphase und nehmen ausgewählte DAX-Schwergewichte genauer unter die Lupe.

Die Highlights:

  • Aktuelle Einschätzung zur Lage an den Aktienmärkten
  • Berichtssaison: Was verraten die Unternehmenszahlen über die Marktverfassung?
  • Sentiment und Markttechnik: Wie weit trägt die aktuelle Rally?
  • Rheinmetall: Ist das Wachstum bereits eingepreist?
  • Siemens Energy: Profiteur des K.I.-Booms mit weiterem Potenzial?
  • SAP: Comeback-Kandidat oder ambitionierte Bewertung?

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Nicolas Saurenz, Feingold Research
  • Daniel Saurenz, Feingold Research


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