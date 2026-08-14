In einer alten Kiste eines Retro-Ladens in den USA tauchen mehrere Module einer bislang unbekannten Variante des Nintendo-NES-Spiels "Super Mario Bros./Duck Hunt" auf. Manchmal lohnt es sich, nochmal genau hinzuschauen. So wie in diesem Fall eines Ladenbesitzers im US-Bundesstaat Wisconsin. Kevin Braun, Eigentümer eines Retro-Ladens, stieß in seinem Lagerraum auf eine alte Kiste, die dort schon jahrelang stand. Darin befanden sich 97 Spiele für Nintendos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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