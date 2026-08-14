Dr. Ulrich Scholten und Patrick Köper steigen in die Geschäftsführung der Provinzial Asset Management GmbH ein. Scholten wird u. a. für die Bereiche Unternehmensstrategie und Datenschutz zuständig sein, während Köper u. a. Investmentstrategie sowie Bilanzen verantwortet. Zum 01.08.2026 hat es in der Geschäftsführung der Provinzial Asset Management GmbH (ProAM) einen Wechsel gegeben, wie das Unternehmen mitteilt. Dr. Ulrich Scholten, Finanzvorstand der Provinzial Holding AG, und Patrick Köper, Bereichsleiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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