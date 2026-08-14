Mainz (ots) -Der Rhein wird zum Rinnsal - schiffbar fast nur noch mit dem Schlauchboot. Nur ein Ausreißer dieses Sommers? Das 3sat-Wissenschaftsmagazin "NANO" zeigt in einer "spezial"-Ausgabe zum historischen Hitzesommer 2026: Das wird zur neuen Normalität werden. "NANO spezial: Wenn das Wasser ausgeht" ist am Mittwoch, 19. August 2026, 18.30 Uhr, in Erstausstrahlung zu sehen. Gregor Steinbrenner moderiert die Sendung. Sie steht am Sendetag ab 18.00 Uhr fünf Jahre lang in der 3satMediathek zur Verfügung.Der Rhein trocknet ausSeit Monaten fällt zu wenig Regen, die Pegel des Rheins sinken. Für die Binnenschifffahrt hat das weitreichende Folgen: Frachter können nur noch einen Teil ihrer üblichen Ladung transportieren. Streckenweise droht der Verkehr ganz zum Erliegen zu kommen. "NANO" blickt auf die aktuelle Lage am Rhein und fragt: Welche Auswirkungen hat der niedrige Wasserpegel auf Lieferketten? Welche Alternativen gibt es? Schiffbauer reagieren bereits: mit neuen Antrieben und Schiffsrümpfen, die deutlich weniger Tiefgang brauchen.Der Kampf um sauberes TrinkwasserDoch das Problem geht weit über Lieferketten-Engpässe hinaus. Weltweit wird Trinkwasser knapp. Für viele Länder sind Meerwasserentsalzungsanlagen die einzige Lösung - ein Verfahren, das oft zulasten der Umwelt geht. "NANO" stellt eine ökologische Alternative vor: die Entsalzung durch Algen.Mojib Latif: Wasser wird zur SchlüsselressourceZu Gast bei Gregor Steinbrenner ist der renommierte Klimaforscher Professor Mojib Latif. Er hat gerade ein Sachbuch veröffentlicht: "Wasser - das bedrohte Element". Im Gespräch geht es um die Folgen des Klimawandels und den Kampf ums Trinkwasser - auch in Deutschland. Seit der Jahrtausendwende hat das Land bereits die Trinkwassermenge in der Größenordnung des Bodensees verloren. Deutschland liegt, so Latif, in einer "Megaaustrockungsregion". Der Klimaforscher sagt dazu: "Wir beobachten seit Jahren, dass die Kontinente großflächig austrocknen und dass riesige zusammenhängende Trockengebiete entstehen."KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/detail/nano-spezial-wenn-das-wasser-ausgeht) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6333453