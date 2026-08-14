Nach unserem letztwöchigen Einstieg in Aktien der KI-Wertschöpfungskette wechseln wir die Ebene. Denn während die Kette bei den Wafer-Herstellern beginnt, endet sie erst dort, wo aus einzelnen KI-Beschleunigern echte Recheninfrastruktur wird: bei den Netzwerken, die Zehntausende von Chips zu einem funktionierenden Ganzen verbinden, und bei den maßgeschneiderten Custom-Chips für die Hyperscaler. Genau in diese Nische stoßen wir heute vor. Wir haben in der Termin Börse zwei Unternehmen für Sie herausgestellt, mit denen wir auch in diesem Bereich profitieren.



Daneben haben wir im Laufe der Woche die Aktien der wichtigsten Indizes mit drei harten Filterkriterien durchleuchtet: einer PEG-Ratio (Bewertung in Relation zur geschätzten Gewinnwachstumsrate) unter 1, einem klar positiven Aufwärtstrend bei den Analystenkurszielen der vergangenen sechs Wochen und als drittes, im Screening besonders schwer zu findendes Kriterium, belastbaren Insiderkäufen der Führungsetage. Dass alle drei Zutreffen ist selten, entscheidend ist, wer dem Sreening nahekommt. Unsere globale Auswahl gibt es in der Termin Börse .



Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ( KLICK HIER ).





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