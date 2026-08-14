Bonn (ots) -Trumps Schlingerkurs - Chance oder Risiko für Europa?internationaler frühschoppen am Sonntag, 16. August 2026, 12.00 UhrKnapp drei Monate vor den Midterms wächst der Druck auf US-Präsident Donald Trump und die Republikaner. Dabei rücken auch der Krieg gegen den Iran und die Migration in den Fokus - zwei Themen, die im amerikanischen Wahlkampf eine Rolle spielen und zugleich weit über die USA hinausreichen. Steigende Energiepreise infolge des Iran-Krieges belasten die amerikanische Wirtschaft - und auch Europa. Zugleich sorgen Trumps wechselnde Drohungen, Angriffe und Gesprächsangebote für Unsicherheit. Wie sehr bestimmt der Wahlkampf seinen Iran-Kurs? Und wie verlässlich sind die USA noch für ihre europäischen Partner?Beim Thema "Migration" wird Europa selbst zur Kulisse des amerikanischen Wahlkampfs: Die jüngste Krise im spanischen Ceuta nutzt Trump als Warnung vor einem Kontrollverlust an den Grenzen. Wie sehr kann Trump mit dem Thema noch für die Midterms mobilisieren? Wie verändert die Krise von Ceuta die europäische Debatte über Migration und Grenzschutz? Und wie eng sind die politischen Verbindungen zwischen der MAGA-Bewegung und rechten Parteien in Europa - gerade mit Blick auf die AfD und die anstehenden Landtagswahlen in Deutschland? Wird Trumps Schlingerkurs zum Risiko für Europa - oder liegt darin auch eine Chance für mehr politische Eigenständigkeit?Eva Lindenau diskutiert mit:- Andrew B. Denison, Direktor "Transatlantic Networks"- Klemens Fischer, Professor für Internationale Beziehungen und Geopolitik, Universität zu Köln- Kerstin Münstermann, "Rheinische Post"- Christoph B. Schiltz, Brüssel-Korrespondent "WELT"Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: phoenix Kommunikation · Tel. 0228 9584-192 · presse@phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6333462