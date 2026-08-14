Regensburg (ots) -Ob ein Zahn erhalten werden kann oder ersetzt werden muss, entscheidet sich häufig lange bevor die eigentliche Behandlung beginnt.Der entscheidende Faktor ist die Diagnostik. Während klassische Röntgenaufnahmen in vielen Fällen ausreichend sind, stoßen sie bei komplexen Fragestellungen an ihre Grenzen. Moderne 3D-Röntgentechnologie eröffnet Zahnärzten heute deutlich präzisere Einblicke und schafft damit die Grundlage für fundiertere Therapieentscheidungen. Für Dr. Sydney Hegner ist diese Entwicklung weit mehr als ein technischer Fortschritt. Sie unterstützt eine Behandlungsphilosophie, die den Erhalt natürlicher Zähne konsequent in den Mittelpunkt stellt.Wenn zwei Dimensionen nicht mehr ausreichenDie Zahnmedizin wird zunehmend digitaler. Dennoch kommt moderne Technik nicht automatisch jedem Patienten zugute. Entscheidend ist, ob sie dort eingesetzt wird, wo sie einen echten diagnostischen Mehrwert bietet.Das dreidimensionale Röntgen ermöglicht es, anatomische Strukturen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Versteckte Wurzelkanäle, feine Zahnfrakturen oder die genaue Ausdehnung von Knochendefekten lassen sich dadurch häufig deutlich besser beurteilen als auf einer herkömmlichen zweidimensionalen Aufnahme."Man sieht mit dem 3D-Röntgen einfach deutlich mehr. Dadurch können wir Behandlungen präziser planen und Patienten genauer erklären, welche Möglichkeiten bestehen", erklärt Dr. Sydney Hegner.Gerade bei unklaren Beschwerden oder komplexen Behandlungsfällen liefert diese zusätzliche Information häufig die entscheidenden Hinweise für eine sichere Diagnose.Präzisere Diagnosen schaffen bessere EntscheidungenDie Möglichkeiten der dreidimensionalen Bildgebung reichen weit über die Implantologie hinaus. Sie unterstützt unter anderem die Beurteilung von Wurzelkanalbehandlungen, die Diagnose versteckter Entzündungen, die Planung schwieriger Zahnentfernungen oder die Einschätzung des Knochenverlaufs vor operativen Eingriffen.Für Patienten bedeutet das vor allem mehr Sicherheit. Diagnosen können schneller gestellt und Behandlungen unmittelbar geplant werden, da die Aufnahmen direkt in der Praxis ausgewertet werden können. Zusätzliche Überweisungen und längere Wartezeiten lassen sich in vielen Fällen vermeiden."Wenn wir die Möglichkeit haben, eine Diagnose direkt vor Ort zu sichern, spart das Zeit und erleichtert die weitere Behandlung erheblich", so Dr. Hegner.Gerade bei Beschwerden, deren Ursache auf herkömmlichen Röntgenbildern nicht eindeutig erkennbar ist, kann die dreidimensionale Darstellung entscheidende Erkenntnisse liefern und unnötige Behandlungsschritte vermeiden.Ein weiterer Vorteil zeigt sich in der Zusammenarbeit mit anderen Zahnarztpraxen der Region. Verfügt eine Praxis nicht über ein eigenes 3D-Röntgengerät, können Patienten bei entsprechender Fragestellung gezielt für die Aufnahme an Dr. Sydney Hegner überwiesen werden. Die Bildgebung wird in ihrer Praxis durchgeführt und ausgewertet, anschließend kehren die Patienten zur weiteren Behandlung in ihre Stammpraxis zurück. So profitieren auch Kolleginnen und Kollegen von der modernen Diagnostik, während Patienten schneller Klarheit erhalten und zusätzliche Wege oder lange Wartezeiten häufig vermieden werden.Zahnerhalt statt vorschneller ZahnersatzFür Dr. Hegner ist moderne Diagnostik jedoch kein Selbstzweck. Sie dient vor allem einem Ziel: den natürlichen Zahn möglichst lange zu erhalten.In der öffentlichen Wahrnehmung wird moderne Zahnmedizin häufig mit Implantaten oder hochwertigem Zahnersatz verbunden. Aus Sicht des Zahnarztes beginnt hochwertige Versorgung jedoch deutlich früher - nämlich bei der sorgfältigen Abwägung, ob ein Zahn tatsächlich ersetzt werden muss."Der eigene Zahn ist immer die beste Lösung. Jeder Zahn, den wir einige Jahre länger erhalten können, ist für den Patienten ein Gewinn", betont Dr. Hegner.Diese Haltung prägt ihretägliche Arbeit. Statt vorschnell zu ersetzen, wird zunächst geprüft, welche Möglichkeiten bestehen, den natürlichen Zahn langfristig zu erhalten. Die präzisere Diagnostik liefert dafür eine deutlich verlässlichere Entscheidungsgrundlage.Moderne Technik mit Verantwortung einsetzenSo groß die Möglichkeiten moderner Bildgebung auch sind, sie ersetzt nicht die zahnärztliche Erfahrung. Deshalb wird das 3D-Röntgen in der Praxis gezielt eingesetzt und nicht routinemäßig bei jeder Untersuchung."Nicht jeder Patient benötigt eine dreidimensionale Aufnahme. Entscheidend ist immer die medizinische Fragestellung und der tatsächliche Nutzen für die Behandlung", erklärt Dr. Hegner.Dieser verantwortungsvolle Umgang mit moderner Diagnostik gehört heute zu den Grundprinzipien einer patientenorientierten Zahnmedizin. Technik soll medizinische Entscheidungen unterstützen, nicht bestimmen.Digitalisierung verändert die Zahnmedizin nachhaltigDie Digitalisierung wird die Zahnmedizin in den kommenden Jahren weiter prägen. Dreidimensionale Bildgebung, computergestützte Behandlungsplanung und präzisere Diagnostik schaffen neue Möglichkeiten, Therapien individueller und schonender zu gestalten.Für Dr. Sydney Hegner steht dabei jedoch nicht die Technologie im Mittelpunkt, sondern der Mensch. Moderne Verfahren sollen dazu beitragen, bessere Entscheidungen zu treffen, Risiken frühzeitig zu erkennen und natürliche Zähne möglichst lange zu erhalten.Denn am Ende entscheidet nicht die modernste Technik über den Behandlungserfolg, sondern die Frage, wie sinnvoll sie eingesetzt wird, zum Wohl der Patienten und mit dem klaren Ziel, ihre eigene Zahnsubstanz so lange wie möglich zu bewahren.Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://praxis-zbs.dePressekontakt:Dr. Sydney HegnerZahnärzte beim StobäusplatzLandshuter str. 2093047 RegensburgTel. 0941565727info@praxis-zbs.dehttps://praxis-zbs.dePressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Zahnärzte beim Stobäusplatz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183174/6333459