München (ots) -Das WM-Abenteuer der deutschen Basketball-Frauen startet mit dem ersten Härte-Test. Am Samstag gegen Spanien, live und kostenlos ab 18.30 Uhr bei MagentaTV und MagentaSport. Ausgerechnet Spanien, muss es fast heißen, weil: "Eine der besten Mannschaften der Welt" (Zitat Leonie Fiebich), es ist der Gruppenschreck der EM 2025 (60:79-Pleite) und am 04. September zum WM-Auftakt der deutschen Mannschaft in Berlin schon wieder der erste Gegner (live ab 17.15 Uhr bei MagentaSport).Von den WNBA-Spielerinnen hat Luisa Geiselsöder von ihrem Klub Portland die Freigabe erwirkt. "Mir war es sehr wichtig", erklärt Geiselsöder, die nach Verletzungen erstmals seit einem Jahr wieder für die Nationalmannschaft spielt: "Ich liebe die Mädels. Es ist so was wie meine zweite Familie." Der erste Test gegen Spanien werde "auf jeden Fall eine kleine Challenge." Und die Heim-WM? "Ist was sehr, sehr Cooles."Leonie Fiebich arbeitet nach einer Fuß-Verletzung an ihrem Comeback. MagentaSport hat die 26jährige WNBA-Siegerin in New York für die neue Film- und Content-Reihe "BasketballDeutschland" besucht. Der Film wird am 27. August zum WM-Test gegen die Türkei exklusiv gezeigt. "Hinsichtlich der WM hoffe ich natürlich, dass ich wieder bei 100 Prozent sein kann und spielen kann", verrät Leonie Fiebich schon jetzt und lacht: "Muss ja, muss ja." Fiebichs Ziele für die WM mit dem deutschen Team: "The sky is the limit. Das Potential ist riesig."Leonie Fiebich gehört als WNBA-Champion sicher zu den deutschen Ausnahmespielerinnen. Aktuell trainiert sie an ihrer ihrer Rückkehr für den Klub New York Liberty und die WM. Und wie! MagentaSport hat die gebürtige Landsbergerin bei der intensiven Trainingsarbeit, im Lieblingscafe und -orten in New York für die neue Format-Reihe "BasketballDeutschland" mit der Kamera begleitet. Ein starkes Feature von Fiebich, schon jetzt gibt es hier erste Interview-Auszüge. Es geht natürlich um die Heim-WM - ab 04. September live bei MagentaSport und MagentaTV."WOW. Das Gefühl kann man nicht beschreiben"Leonie Fiebich über ihre Träume mit der Nationalmannschaft: "Mein Ziel war immer, EM, WM und Olympia zu spielen. Ich hätte nie gedacht, dass das überhaupt wahr wird. Weil wir so weit weg waren. Und zweitens: dass es so schnell passiert. Olympia 2024 war auf keinem Plan von irgendjemanden."Die besten Momente mit dem deutschen National-Team: "Als wir uns das erste Mal für die EM qualifiziert hatten. Das war crazy - crazy, wenn man so lange auf etwas hinarbeitet und es endlich erreicht. WOW. Das Gefühl kann man nicht beschreiben. Und dann: das Olympia-Qualifikationsturnier in Brasilien. Das war wild. Ich glaube, eine meiner coolsten, schönsten, härtesten, emotionalsten Momente überhaupt. Wie wir das füreinander gekämpft haben und über uns und über uns hinausgewachsen sind."Fiebichs weitere Ziele mit dem deutschen Team? "The Sky is the limit. Das Potential ist riesig."Noch arbeitet Leonie Fiebich an der Rückkehr aufs Spielfeld: "Hinsichtlich der WM hoffe ich natürlich, dass ich wieder bei 100 Prozent sein kann und spielen kann. Muss ja, muss ja."Der Link zum Clip mit Fiebich: https://cloud.thinxpool.de/s/q8pND8zJiG3Riy9"Wir bereiten uns so gut wie möglich vor, dass wir ready sind"Luisa Geiselsöder ist nach einem Jahr Pause heiß auf die Nationalmannschaft! Sie hat die Freigabe ihres WNBA-Klubs Portland für die aktuellen Tests am Samstag gegen Spanien, am 23. August gegen Ungarn und am 27. August gegen die Türkei (alle live und kostenlos bei MagentaSport) erhalten. Wird sehr anspruchsvoll - noch ohne die WNBA-Spielerinnen Fiebich, Bühner, die Sabally-Schwestern und Trainer Olaf Lange (WNBA-Assistant Coach in Toronto),findet Luisa Geiselsöder: "Es ist auf jeden Fall eine kleine Challenge, die dabei ist. Ich meine, Head Coach ist Head Coach. Es ist immer schwer, wenn er nicht dabei ist. Und ich meine, unsere anderen 4 Spielerinnen haben eine sehr hohe Verantwortung und eine sehr große Rolle in diesem Team. Deswegen ist es schon eine kleine Challenge. Gleichzeitig bereiten wir uns aber so gut wie möglich vor, dass wir ready sind, dass wenn die 3 kommen, wir einfach einen smoothen Start haben, schnell reinkommen, schnell mit reingenommen werden und dann sollte eigentlich alles klappen."Die Vorbereitung wollte Geiselsöder unbedingt mitmachen, die WM-Teilnahme ist ihr wichtig: "Dass du dein Heimatland zu Hause vertreten kannst, in der Hauptstadt, ist was sehr, sehr Cooles. Und dass man, glaube ich, merkt, dass Deutschland im Basketball immer mehr und mehr wächst und einen sehr viel höheren Stellenwert bekommt und auch mehr Anerkennung von den Fans und der Support einfach auch wächst."Die Weltmeisterschaft bei MagentaSport und MagentaTVMagentaSport zeigt zur Heim-Weltmeisterschaft live für MagentaSport-Kundinnen und -Kunden im Pay-Angebot 23 Spiele. Im Mittelpunkt stehen zunächst alle Vorrunden-Begegnungen der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien (4. September, ab 17.15 Uhr), Japan (5. September, ab 17.30 Uhr) und Mali am 7. September (ab 17.20 Uhr).Darüber hinaus sind in der Gruppenphase zwei internationale Begegnungen pro Spieltag zu sehen, mit attraktiven Begegnungen wie USA gegen China am 4. September (ab 13.45 Uhr) und Ungarn-Frankreich (ab 20.50 Uhr) sowie am 5. September Mali-Spanien (ab 11.20 Uhr) und Frankreich-Südkorea (ab 20.35 Uhr). Die Türkei trifft am 6. September (ab 11.20 Uhr) auf Australien und Italien spielt gegen die USA (ab 20.15 Uhr). Am 7. September live bei MagentaSport die Begegnungen Nigeria-Frankreich (ab 14.20 Uhr) und USA-Tschechien (ab 20.30 Uhr).Auch alle Partien der Finalrunde vom 8.-13. September sind im Programm. Das Turnier wird auch bei MagentaTV mit einem eigenen Menüpunkt prominent gebündelt und auf allen relevanten Plattformen sichtbar gemacht.Zum Auftakt der Heim-WM lädt MagentaSport am 3. September in die Hauptstadtrepräsentanz "Magenta Mitte" der Telekom zu einem Live-Podcast mit Publikum als Audio- und Video-Format auf allen Plattformen. Benni Zander, Steffi Blochwitz, Per Günther und Ireti Amojo stimmen vor Ort auf das Turnier ein und liefern atmosphärische Eindrücke aus verschiedenen Perspektiven. Der Podcast wird auch während der Weltmeisterschaft nach den deutschen Spielen sowie nach den Spielen der Finalrunde fortgeführt. Schon am 21. August heißt es "Welcome back" im Basketball-Podcast mit Benni Zander, Basti Ulrich und Per Günther und am 1. September begrüßen Benni Zander, Ireti Amojo und Per Günther mit einer WM-Vorschau.Während der Weltmeisterschaft sendet MagentaSport aus einem eigens eingerichteten WM-Studio ebenfalls in Berlin. Geplant sind Live-Schalten, Interviews, Analysen, Gäste und ein tägliches Schaufenster für das beste WM-Programm mit DBB-Updates, Porträts der DBB-Stars und Highlights. So entsteht rund um die Übertragungen ein redaktionelles Gesamtpaket, das die Heim-WM in TV und Social Media eng begleitet.Testspiele stimmen auf die WM ein - kostenlos bei MagentaSportSchon im Vorfeld der Weltmeisterschaft zeigt MagentaSport die Testspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft live und kostenlos. Los geht es am 15. August in Ludwigsburg gegen WM-Gegner Spanien (live und kostenlos bei MagentaSport ab 18.30 Uhr), gefolgt von der Partie am 23. August (ab 17.00 Uhr) in Göttingen gegen Ungarn und dem Auftritt am 27. August (ab 16.30 Uhr) in Köln gegen die Türkei im Rahmen des Doubleheaders mit der deutschen Männer-Nationalmannschaft.Das Männer-Team steht bereits am 21. August beim Supercup in Hamburg auf dem Court - mit Weltmeistern, Europameistern, NBA-Champ und -Spielern. Gegner im Halbfinale ist am 21. August (live ab 20.15 Uhr) Tschechien. Am 22. August stehen ab 17.30 Uhr das Spiel um Platz 3 und ab 20.15 Uhr das Finale auf dem Programm.Bei allen Spielen in Deutschland ist MagentaSport vor Ort mit Moderator, Experte und Kommentator. Damit beginnt die Berichterstattung zur Frauen-WM nicht erst mit dem Tip-off in Berlin, sondern bereits in der entscheidenden Phase der Vorbereitung.Basketball live bei MagentaSport3x3 World TourFreitag, 14. AugustAb 15.45 Uhr: 3x3-Tour Lausanne - Tag 1Samstag, 15. AugustAb 16.10 Uhr: 3x3-Tour Lausanne - Tag 2Testspiele im Vorfeld (live und kostenlos bei MagentaSport)15. Augustab 18.30 Uhr: Deutschland-Spanien23. Augustab 17.00 Uhr: Deutschland-Ungarn27. Augustab 16.30 Uhr Frauen WM-Test: Deutschland - Türkei (in Köln)ab 19.40 Uhr Männer WM-Quali: Deutschland - NiederlandeWM-GruppenspieleFreitag, 4. Septemberab 13.45 Uhr: USA-Chinaab 17.15 Uhr: Spanien-Deutschlandab 20.50 Uhr: Ungarn-FrankreichSamstag, 5. Septemberab 11.20 Uhr: Mali-Spanienab 17.30 Uhr: Deutschland-Japanab 20.35 Uhr: Frankreich-SüdkoreaSonntag, 6. Septemberab 11.20 Uhr: Türkei-Australienab 20.15 Uhr: Italien- USAMontag, 7. Septemberab 14.20 Uhr: Nigeria- Frankreichab 17.20 Uhr: Deutschland - Maliab 20.30 Uhr: USA - Tschechien8. -10. September: ViertelfinalsSamstag, 12. September: HalbfinaleSonntag, 13. September: Finale(alle Infos gibt's auch hier: www.magentasport.de)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6333478