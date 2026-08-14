Technologie trifft Biologie. Die Kombination der beiden Welten verbindet moderne Labordiagnostik mit datengetriebenen Verfahren und Künstlicher Intelligenz (KI). In einem wachsenden Markt für frühere Diagnosen und personalisierte Medizin eröffnet das erhebliche Wachstumschancen für Firmen, die bereits jetzt mit ihren Produkten am Markt sind.DER AKTIONÄR hat ein TechBio-Unternehmen ausfindig gemacht, dass wie kein zweites in diesem Bereich am Puls der Zeit agiert. Die Wachstumsstory steckt noch in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär