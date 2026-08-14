Mehrere iPhone-Nutzer:innen dürften aktuell eine Warnung auf ihrem Smartphone ausgespielt bekommen. Damit weist sie Apple darauf hin, dass sie Ziel von Spyware geworden sind. Wer ins Visier von Cyberkriminellen gerückt ist. Normalerweise warnen Hersteller von Smartphones und die Betreiber:innen von Diensten ihre User:innen meist mit allgemeinen Meldungen über mögliche Angriffe auf ihre Sicherheit. Im aktuellen Fall muss Apple aber einen Schritt weiter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n