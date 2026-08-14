München (ots) -
Mit diesen Gästen und Themen:
Ines Schwerdtner (Die Linke, Parteivorsitzende)
Monika Schnitzer (Wirtschaftsweise)
Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent)
Dirk Steffens (Fernsehmoderator und Journalist)
Mariam Lau (Die Zeit)
Fabian Grischkat (Moderator und Autor)
Enteignungspläne der Linken und Sozialreformen der Bundesregierung
Darüber diskutieren die Parteivorsitzende der Linken Ines Schwerdtner und die Chefin der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer.
Ukrainische Angriffe auf Russland und Lage im Iran
Im Studio der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen.
Es kommentieren: Der Wissenschaftsjournalist und ARD-Moderator Dirk Steffens, die Politikredakteurin der Zeit Mariam Lau und der Moderator und Journalist Fabian Grischkat.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro
ARD-Programmdirektion
Kommunikation/PR
Tel: 089/558944 933
E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo
better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087
E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6333528
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Monika Schnitzer (Wirtschaftsweise)
Frederik Pleitgen (CNN-Korrespondent)
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Mariam Lau (Die Zeit)
Fabian Grischkat (Moderator und Autor)
Enteignungspläne der Linken und Sozialreformen der Bundesregierung
Darüber diskutieren die Parteivorsitzende der Linken Ines Schwerdtner und die Chefin der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer.
Ukrainische Angriffe auf Russland und Lage im Iran
Im Studio der CNN-Korrespondent Frederik Pleitgen.
Es kommentieren: Der Wissenschaftsjournalist und ARD-Moderator Dirk Steffens, die Politikredakteurin der Zeit Mariam Lau und der Moderator und Journalist Fabian Grischkat.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
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