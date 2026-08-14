© Foto: Richard Drew/AP/dpaWie viel ist OpenAI eigentlich wert? Diese Frage treibt Anleger um, und befeuert Spekulationen. Jetzt gibt es einen entscheidenden Hinweis.Der jährliche Umsatz von OpenAI hat sich in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Vor allen Dingen das Wachstum der KI-Codierungssoftware sei dafür verantwortlich. Das geht aus Insiderinformationen hervor, wie Bloomberg zuerst mitteilte. Die Zuwächse spiegeln zudem die positive Entwicklung der Abonnementverkäufe und des noch jungen Werbegeschäfts wider. Auch das Kerngeschäft mit Endkunden wächst weiterhin. OpenAI liefert sich mit dem langjährigen Konkurrenten Anthropic einen erbitterten Kampf um neue Geschäftskunden. Beide Unternehmen …
Enthaltene Werte: WSOANTHROXXX,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE