KI hält im Makleralltag Einzug. Laut einer Studie sehen viele Vermittler in KI durchaus Chancen. Die Nutzung befindet sich aber noch auf sehr unterschiedlichen Reifegraden. Was fast alle befragten Makler eint, ist der Wunsch nach Unterstützung rund um KI - ein Wettbewerbsfeld für Versicherern und Pools. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Maklerbetrieben steht nicht mehr ganz am Anfang. Versicherungsmakler geben sich überwiegend aufgeschlossen für KI-Anwendungen. Dies ist eines der Ergebnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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