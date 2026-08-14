Fragst du dich auch, warum die Börsen gerade so gut laufen? Fast alle großen Indizes (die Nasdaq ist nach dem Halbleiter-Abverkauf im Juli eine Ausnahme) erreichten zuletzt Allzeithochs (siehe Bild unten). Fondsmanager Tamas Menyhart und Christoph Vahs von der Ersten Asset Management lieferten gestern die nüchterne Antwort: Das derzeitige Gewinnwachstum rechtfertigt die Kurszuwächse. Noch interessanter: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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