Mistral gilt als europäisches Vorzeige-KI-Labor. Jetzt öffnet es seine Infrastruktur für andere Modelle. Für unseren Autor ein Eingeständnis eines Fehlers, der auch Chancen bietet. Kaum ein Begriff wurde im vergangenen Jahr in Europa mehr durch die Medien getragen als digitale Souveränität. Die Idee, alternative Strukturen zu datensammelnden, unter der Fuchtel von Autokraten stehenden Unternehmen aufzuzeigen und zu fördern, halte ich auch immer noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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