Berlin (www.anleihencheck.de) - Die vergangenen zwei Wochen haben erneut gezeigt, wie widerstandsfähig die globalen Aktienmärkte sind, so Dr. Martin Zurek von der Weberbank.Besonders US-Technologieaktien hätten von einer starken Berichtssaison profitiert. Dabei zeige sich zunehmend, dass die massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz auch in den Unternehmenszahlen ankommen würden. Diese Entwicklung beeinflusse inzwischen auch den Rentenmarkt. Der hohe Finanzierungsbedarf der Technologie- und Cloud-Unternehmen sorge für ein wachsendes Angebot bonitätsstarker Unternehmensanleihen und eröffne damit neue Investitionsmöglichkeiten für Anleger. Wie Zurek diese Entwicklungen beurteile, würden Sie in der aktuellen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell" erfahren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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