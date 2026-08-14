Dell lässt 2026 selbst viele KI-Stars alt aussehen. Am Donnerstag stand die Aktie zwischenzeitlich bei 514,00 Dollar auf einem neuen Rekord. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs nahezu vervierfacht - der Nasdaq 100 kommt im selben Zeitraum auf rund 20 Prozent Plus. Hinter der Rally steckt längst mehr als PC-Fantasie: Der Markt bewertet Dell inzwischen als Profiteur der Infrastrukturwelle rund um KI. Nach der steilen Rally muss Dell bei den nächsten Quartalszahlen vor allem zeigen, dass die Gewinnentwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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