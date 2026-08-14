Das Altersvorsorgedepot rutscht mehr und mehr in den Fokus. Fraglich ist auch, wie die Kunden es aufnehmen werden. Der Digitalverband Bitkom hat eine repräsentative Befragung durchgeführt, bei der unter anderem herauskam, dass sich die Deutschen eine gute digitale Verwaltungsstrecke wünschen. Wie weit verbreitet ist das Altersvorsorgedepot unter den Deutschen und was stellen sie sich darunter vor? Diesen Fragen ist der Digitalverband Bitkom in einer repräsentativen Befragung unter rund 1.000 Personen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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